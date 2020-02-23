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مقتل 8 أشخاص في تركيا جراء زلزال إيران

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:40 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مقتل 8 أشخاص في تركيا جراء زلزال بلغت قوته 5.7 درجة ضرب غرب إيران في وقت مبكر من صباح الأحد، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

كان مركز الزلزال مدينة خوي الإيرانية، وتضررت القرى في محافظة فان التركية.

وقال سويلو في مؤتمر صحفي في أنقرة إنه قتل ثلاثة أطفال وأربعة بالغين في منطقة باسكولي في تركيا، مضيفا أنه تم نقل خمسة جرحى إلى المستشفى بينما بقي آخرون محاصرين تحت أنقاض المباني الساقطة.

تم إرسال فرق الطوارئ إلى المنطقة الجبلية.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية، إن الزلزال أصاب 43 قرية في منطقة قطور الجبلية. وأفادت أن بعض السكان أصيبوا، ولكن لم يتضح اذا كان أي منهم في حالة حرجة.

وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، كان عمق الزلزال 5 كيلومترات (3 أميال).

المنطقة لديها تاريخ من الزلازل القوية. وفي الشهر الماضي قتل زلزال مركزه مدينة ايلازيج بشرق تركيا أكثر من 40 شخصا.
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