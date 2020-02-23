أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 23-2-2020 في السوق المحلي

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 23-2 2020 حالة من الاستقرار في السوق المحلى، وبذلك تواصل الاسعار استقرارها خلال تعاملات الفترة الحالية وجاءت السعار اليوم على النحو التالي:





سجلت أسعار الدواجن من المزرعة 27 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين31- 33 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا إلى أن الاسعار فى الأسواق مستقرة.

وسجل سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين37-39 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 10-11 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 36.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42 جنيها.







