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أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 23-2-2020 في السوق المحلي

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:33 ص
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بوابة الفجر
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شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 23-2 2020 حالة من الاستقرار في السوق المحلى، وبذلك تواصل الاسعار استقرارها خلال تعاملات الفترة الحالية وجاءت السعار اليوم على النحو التالي:

سجلت أسعار الدواجن من المزرعة 27 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين31- 33 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا إلى أن الاسعار فى الأسواق مستقرة.
 
وسجل سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين37-39 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 10-11 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 36.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42 جنيها.
 
 


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