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محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بمحور جسر السويس

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:36 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولاته الميداني، صباح اليوم الأحد، لتفقد أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع جسر السويس، الذي تمتد حوالى 5 كيلو بدءاَ من شارع كوبري القبة حتى شارع أحمد عصمت وميدان الألف مسكن، والتي تقوم بتنفيذه مديرية الطرق والكباري بالمحافظة بتكلفة إجمالية 47 مليون جنيها، فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية المرجوة.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق  سرعة استكمال أعمال التطوير الجارية بالمحور والالتزام بالمواعيد المحددة للمشروع طبقاَ للجدول الزمني، مع الانتهاء من إنشاء الجزيرة الوسطى وتقسيمة أحواض الزهور ورصف الطبقة الأولى للأسفلت وتجهيزه للرصف النهائي فى الجزء الواقع من كوبري التجنيد وحتى تقاطعه مع شارع القبة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة ، منعا لحدوث أية  تكدسات مرورية في هذه المنطقة باعتبار جسر السويس أحد المحاور المرورية الهامة بشرق العاصمة.
 
ووجه المحافظ المهندس المسئول وشركات المقاولات المنفذة بضرورة مراعاة المناسيب بين اتجاهي الشارع خاصة الجزء الذي تم توسعته بالحارتين عقب اختزال الجزيرة أثناء تنفيذ عملية الرصف، على ألا يزيد عرض الجزيرة عن ثلاثة أمتار والالتزام بمعايير الجودة والمقاييس الفنية الحديثة للأرصفة المطورة.

وأكد على رفع تراكمات ومخلفات الحفر والتجهيز أولا بأول، وتكثيف أعمال الإنارة بزيادة عدد الأعمدة بطول المحور وصيانة الموجود فعليا ورفع كفاءتها وتجهيزها بكشافات إنارة مزدوجة حديثة لتكثيف أعمال الإنارة بالجزيرة الوسطى للشارع عقب رصفه وتطويره.
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الكلمات المفتاحية

محافظ القاهرة شارع جسر السويس بوابة الفجر الفجر

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