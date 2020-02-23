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مطران المنيا يعزي أسرة كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمنيا
الأحد 23/فبراير/2020 - 11:34 ص
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ماريان عيد
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قدم الأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، خالص العزاء لأسرة المتنيح القمص جرجس غطاس، كاهن كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس المنيا.
وفوض الأنبا بطرس، الأنبا كيرلس وليم والأنبا بشارة جودة، بترؤس مراسم صلوات مراسم الجنازة على الجثمان، لظروف تواجده مع غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك، في الفاتيكان، وذلك الساعة 3 ظهرا بكنيسة العذراء بنزلة غطاس.
وفوض الأنبا بطرس، الأنبا كيرلس وليم والأنبا بشارة جودة، بترؤس مراسم صلوات مراسم الجنازة على الجثمان، لظروف تواجده مع غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك، في الفاتيكان، وذلك الساعة 3 ظهرا بكنيسة العذراء بنزلة غطاس.
ويترأس مراسم صلوات الجنازة على جثمان المتنيح، الأباء الأساقفة، وقام كل الأباء كهنة الإيبارشية والأخوات الراهبات وشعب الإيبارشية، بتقديم خالص العزاء.
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