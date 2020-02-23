الغرف السياحية تطلق مسابقة "مصر جميلة" لأفضل 10 صور

كشف عصام علي، خبير سياحي، تفاصيل مبادرة "مصر جميلة" التي أطلقتها غرفة شركات السياحية، موضحا أن المبادرة تستهدف اظهار عظمة وجمال الأماكن السياحية في مصر، وزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر.





وأشار "علي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن المبادرة تتضمن اطلاق مسابقة لإختيار أفضل 10 صور عن الأماكن السياحية والأثرية في مصر من أصل أفضل 100 صورة تصل إليهم، لافتا إلى أن المبادرة تتم بالتعاون بين غرف شركات السياحة والقائمين على هاشتاج "اتصور كأنك في أوروبا".





وأضاف الخبير السياحي، أنه سيتم استقبال صور المشاركين في المبادرة على صفحة غرفة شركات السياحة، موضحا أن المسابقة لكل المصريين، مؤكدا أن مصر مليئة بالمناطق الخلابة.



