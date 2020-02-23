بعد حلقته مع وائل الإبراشي.. محمد رمضان الأكثر بحثا على جوجل





وتحدث محمد رمضان، عن أزمة الطيار المفصول، ومنعه من الغناء، حيث أوضح رمضان، أن الطيار طلب منه تعويض 9 مليون ونصف، إما التشهير به في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية فصله من عمله بعد أن سمح لمحمد رمضان بالصوير داخل كابينة الطائرة.





وبخصوص منعه من الغناء، أوضح محمد رمضان أنه لا يحق للفنان هاني شاكر منعه من الغناء لأنه عضوا بنقابة المهن التمثيلية.













تصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث على جوجل، بعد استضافته مساء أمس السبت، ببرنامج الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر شاشة القناة الأولى.