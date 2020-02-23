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إيران تؤكد وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:29 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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نقلت إيران عن رئيس جامعة العلوم الطبية في إقليم مازاندران قوله، اليوم الأحد، إنه توفي إيراني مصاب بفيروس كورونا الجديد في البلاد مما رفع عدد الوفيات الى سبعة في الجمهورية الاسلامية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن عباس موسوي قوله: "إن الإيراني الذي سافر من طهران إلى تونكابون توفي بسبب فيروس كورونا الجديد".

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا. وذكرت وسائل إعلام يابانية، الخميس، وفاة اثنين من كبار السن من سفينة كروز دايموند برينسيز المحجوزة قبالة يوكوهاما، أكبر تجمع للعدوى خارج البر الرئيسي للصين، مع وجود أكثر من 620 حالة.

من المقرر أن تغادر مجموعة ثانية من حوالي 600 راكب ياباني وأجنبي من دايموند برينسيس، اليوم الخميس، بعد أن تم إطلاق الدفعة الأولى من الحجر الصحي في اليوم السابق. كانت السفينة تحمل حوالي 3700 شخص عندما تم فرض الحجر الصحي في 3 فبراير.

كما قال مسؤولون إيرانيون، إنه توفي شخصين بسبب المرض في إيران يوم الأربعاء مما رفع عدد القتلى خارج الصين القارية الى ثمانية. إذا تم تأكيد الوفيات المبلغ عنها على متن سفينة الحجر الصحي، فإن عدد القتلى خارج البر الرئيسي للصين سيصل إلى 10، حسب حصيلة رويترز بناءً على بيانات رسمية.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورورنا دايموند برينسيس حالة جديدة ايران

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