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تسمم أب وأولاده الخمسة في كفرالشيخ

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:28 ص
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إسعاف
إسعاف
عمرو الشامي
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أصيب أب يدعى مسعد محمد شاهين، 56 عاما، مقيم بمدينة دسوق بكفرالشيخ، وأولاده الخمسة المقيمين معه، إثر تناولهم قطعة من الحلوى، تبين فيما بعد أن بها مبيدا حشريا "بودرة صراصير"، وتم نقلهم جميعا لمستشفى دسوق المركزي.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى دسوق، يفيد بوصول 6 أشخاص إلى استقبال المستشفى، مصابين بتسمم غذائي.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة دسوق إلى المستشفى، وتبين أنهم من أسرة واحدة، كما تبين أنهم تناولوا حلوى "الكيكة"، وجرى تقديم العلاج اللازم لهم.

كما تبين أن المصابين هم كل من مسعد محمد شاهين، 56 عاما، وأولاده: هاجر 23 عاما، ريم 13 عاما، أسماء 22 عاما، آسيا 11 عاما، وياقوتة 11 شهرا، كما جرى مناظرة الحالات بواسطة الدكتور حسام عبد العاطي، وتبين أن حالتهم مستقرة.
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