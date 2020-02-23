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اليوم.. بدء الحجز الإلكترونى لـ2714 وحدة سكنية بـ"دار مصر"

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:23 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ منذ الساعة ١٠ صباح اليوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٠، وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٠، الحجز الإلكترونى لـ2714 وحدة سكنية (أرضي - أخير)، بمشروع "دار مصر"، للإسكان المتوسط بـ8 مدن جديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، من خلال الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، وذلك للعملاء الذين سبق لهم تسجيل البيانات إلكترونيا على الموقع، وقاموا بسداد مقدمات الحجز، مشيراً إلى وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري. 

وأضاف الوزير، أنه سبق فتح باب التسجيل الإلكترونى لحجز 2714 وحدة سكنية (أرضي - أخير)، بمساحات من 100 م2 : 150 م2، بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بدر – السادات – 15 مايو – العبور – برج العرب الجديدة)، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.​



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