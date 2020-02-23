إيران تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن وفاة حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لقناة العربية.

وقد سجلت إيران سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وأدى إلى وفاة أكثر من 2300 شخص في العالم.

وقال مسؤول إيراني، في تصريحات صحفية، إن الفحوص التي أجريت على المريض الذي توفي في مدينة آراك وسط البلاد، أكدت إصابته بالفيروس، لافتًا إلى أن الشخص الذي توفي كان مصابا بمرض في القلب أيضا.

وقد أغلقت السلطات الإيرانية، مدارس وجامعات ومراكز تعليمية في مدينتين في وسط البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن التلفزيون الإيراني السبت.

وكشف التلفزيون الإيراني، أن الإغلاق سيبدأ اليوم، ويستمر ليومين في مدينة قم، حيث توفي شخصان من جراء إصابتهما بالفيروس، ولمدة أسبوع في أراك.