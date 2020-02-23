اليوم.. جامعة حلوان تنظم يوما ثقافيا بحضور وزير الشباب والرياضة

تنظم جامعة حلوان، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثقافي لطلاب الجامعة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





وأعلنت الجامعة، أن اليوم يشمل طابور عرض للطلاب أمام مبنى رئيس الجامعة، ثم فقرات للأنشطة الطلابية تشمل فقرات: "موسيقية ومباريات رياضية" وغيرها من الأنشطة، بالصالة المغطاة في الجامعة، كما يشمل اليوم ندوة ثقافية بقاعة الدكتور حسن حسني.





الجدير بالذكر أن جامعة حلوان، قد قامت بتنظيم مسابقة الطالب المثالي ومسابقة للأبحاث الاجتماعية خلال الشهر الجاري.



