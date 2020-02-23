بسبب أزمة نفسية.. عامل يحاول الانتحار في البحيرة

أقدم عامل محارة بمركز المحمودية التابع لمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، على الانتحار بتناول قرص غلة لمروره بأزمة نفسية حاده.

البداية كانت بتلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بوصول "أحمد. م. س"، 38 عاما، عامل محارة، مقيم بقرية كفر الرحمانية بمركز المحمودية إلى المستشفى العام، مصابا بحالة تسمم فسفوري، نتيجة تناول قرص غلة بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة.



