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بسبب أزمة نفسية.. عامل يحاول الانتحار في البحيرة

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:20 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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أقدم عامل محارة بمركز المحمودية التابع لمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، على الانتحار بتناول قرص غلة لمروره بأزمة نفسية حاده.

البداية كانت بتلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بوصول "أحمد. م. س"، 38 عاما، عامل محارة، مقيم بقرية كفر الرحمانية بمركز المحمودية إلى المستشفى العام، مصابا بحالة تسمم فسفوري، نتيجة تناول قرص غلة بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة.

تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة، ونقله لمركز السموم بمستشفى كفر الدوار العام لاستكمال العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
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بوابة الفجر النيابة العامة الفجر التسمم البحيرة الانتحار أمن البحيرة أزمة نفسية

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