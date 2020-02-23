أسقف نجع حمادي يترأس القداس الإلهي من الدير المحرق

ترأس الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، وفرشوط، وأبوتشت، وأبوشوشة، للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد، القداس الإلهي، من كنيسة الشهيد مار جرجس بدير السيدة العذراء مريم المحرق.





جاء ذلك بمناسبة ذكرى رحيل القديس ميخائيل البحيرى، "تلميذ القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم"، إذ بدأ القداس برفع بخور باكر، بحضور مجمع رهبان الدير، وعددا من أقباط قرية زرابي المحرق، التي تقع بقرب الدير بمسافة يقرب عن كيلو مترات.





وتخلل طقس الصلاة تطيب رفاة القديس ميخائيل البحيري، وسط تراتيل وألحان روحية بقيادة شمامسة الكنيسة.





وشارك في الصلاة مع نيافته الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير، والأنبا غبريال، أسقف بني سويف، والأنبا كاراس أسقف المحلة، ونيافة الأنبا ميخائيل أسقف عام كنائس العباسية والوايلى، ونيافة الأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط.