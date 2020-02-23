كفر قشاش يصعد لنهائي دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، تأهل مركز شباب كفر قشاش (البحيرة) بعد تغلبه في نصف نهائي دوري مراكز الشباب النسخة السابعة علي مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية) بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة حماسية ومثيرة أقيمت علي ملعب مركز شباب الجزيرة.





وينتظر كفر قشاش الفائز في المباراة الأخرى في نصف النهائي بين مركز شباب شبرا نبات (الغربية) ومركز شباب الحسينات (الأقصر)، في الواحدة ظهر غد الأثنين الموافق 24 فبراير، علي ملعب مركز شباب الجزيرة.





وأشار المدير التنفيذي للبطولة محمد غريب، أن نهائي الدوري يقام هذا العام علي ملاعب محافظة الوادي الجديد في منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أن جوائز البطولة تبلغ 350 ألف جنية، حيث يحصل الأول علي 150 ألف جنية، وصاحب المركز الثاني علي 100 ألف جنية، والثالث علي 70 ألف جنيه، والرابع علي 30 ألف جنية.