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محلل سياسي مهاجمًا "الإصلاح": سيظل جزء خبيث من تنظيم الإخوان

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:15 ص
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حزب الإصلاح
حزب الإصلاح
وكالات
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شن المحلل السياسي هاني مسهور، اليوم الأحد، هجومًا عنيفًا على حزب الإصلاح باليمن.

                                      

وقال هاني مسهور، عبر حسابه على موقع "تويتر": "تعلق أعضاء حزب الإصلاح اليمني بأستار الكعبة ودخلوا جوفها سيضلون جزء خبيث من تنظيم الاخوان الإرهابي".

 

وتدعم جماعة الإخوان المسلمين، ميليشيا الحوثي بالسلاح، في إطار العلاقة غير المعلنة رسمياً بين الطرفين مما يتسبب في التهديد المباشر لامن السعودية.

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الكلمات المفتاحية

محلل سياسي حزب الاصلاح اليمن

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