تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

أكد عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز أنه لا يكره جماهير الأهلي أو يحمل أي مشاعر سلبية ضدها عقب الهجوم عليه لتوقيعه للزمالك.





وقال السعيد في تصريحات تليفزيونية: "لم أكن عنصرًا فاسدًا في الأهلي ولم أخطيء في أحد أما التفاصيل الأخرى فليس لي علاقة بها.. لم أكره أحدًا وأتمنى ألا يكرهني أحد خاصة من الجماهير التي تحب ناديها وترى أن رحيل أي لاعب هو بمثابة خطأ رغم أن الدنيا لا تقف على أحد".





وأضاف السعيد: "كنت أسير بشكل صحيح وحدثت ظروف، كل طرف يراها من وجهة نظره صحيحة.. أعتبر بيراميدز منافسًا على اللقب طالما فارق النقاط يسمح بالتعويض".





ونفى وجود أي مفاوضات لعودته لصفوف الأهلي قائلًا: "الأهلي لم يُفاوضني أبدًا، فيما كان هناك حديث عبر وسطاء من الزمالك لكن لم يصل الأمر للعرض الرسمي ولم نتحدث في التفاصيل".





وواصل عن أحداث السوبر المصري: "ما حدث كان غير جيد.. صحيح أن الضغوطات كانت كبيرة على اللاعبين لكن يجب على اللاعب التفكير بعقله جيدًا قبل الإقدام على أي تصرف فبعض اللاعبين تُحركهم رغبات أخرى مثل أن يُصبح بطلًا لدى الجمهور، والمشكلة أن تقدير الجماهير للاعبين يكون أحيانًا بناءً على شتمهم واستفزازهم للاعبي وجماهير المنافس.. تقدير اللاعبين يجب أن يكون على قتال اللاعب داخل الملعب ودوره في إنجازات فريقه".





وتابع: "إنجاز أي لاعب في قدمه وليس بذراعه أو فمه على السوشيال ميديا وعلى كل لاعب أن يعي أنه لا يلعب لعبة فردية بل هي لعبة جماعية وبالتالي هو ليس مسؤولًا عن نفسه فقط".





عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري





1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.





2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.





3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.





4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.





5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.



