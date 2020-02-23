اليوم.. ندوة بـ"إعلام القاهرة" للوقاية من فيروس الكورونا

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "الوعي الصحي وطريق الوقاية من فيروس كورونا".

ومن المقرر حضور الدكتورة رقية قنصوة، مسئول الإعلام بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق وعضو مجلس قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور عمر أبو العطا، مسئول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة، والدكتورة حنان جنيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة.



