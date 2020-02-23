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اليوم.. ندوة بـ"إعلام القاهرة" للوقاية من فيروس الكورونا

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:14 ص
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الندوة
الندوة
أية حمروشي
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تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "الوعي الصحي وطريق الوقاية من فيروس كورونا".

ومن المقرر حضور الدكتورة رقية قنصوة، مسئول الإعلام بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق وعضو مجلس قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور عمر أبو العطا، مسئول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة، والدكتورة حنان جنيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وأكدت الدكتور هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة: أن الكلية تنفذ خطة جامعة القاهرة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، كما تقيم حملة توعية من الفيروس بمشاركة منظمة الصحة العالمية.
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الكلمات المفتاحية

كلية الإعلام فيروس كورونا جامعة القاهرة بوابة الفجر بمنظمة الصحة العالمية الفجر

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