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قداس داخل قبر المسيح بكنيسة القيامة في القدس "صور"

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:12 ص
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القداس
القداس
ماريان ناجى
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أقيم القداس الإلهي بمناسبة أحد مرفع اللحم، داخل قبر السيد المسيح المقدس في كنيسة القيامة بالقدس القديمة.

وترأس الخدمة المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس.

وشارك وفد كنسي من بلاد اليونان برئاسة المتروبوليت بندليمون، راعي إبارشية فريا في شمال اليونان.

وكان المطران عطا الله حنا، رفض صفقة القرن وقال: لن تتمكن أية قوة غاشمة في عالمنا من إخراج الفلسطينيين من التاريخ والجغرافيا في هذه البقعة المقدسة والمباركة من العالم.

وأضاف أنه مهما تآمروا علينا وخططوا لتصفية قضيتنا فستبقى القضية الفلسطينية قضية حية لأنها قضية شعب حي يعشق الحياة والحرية والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام.

وتابع "حنا" أن الفلسطينيين موجودين وباقين ومن يتجاهل وجودنا وحقوقنا وانتماءنا لهذه الأرض، فقد أعمت العنصرية والكراهية بصره وبصيرته، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن "صفقة القرن"، بالنسبة إلينا إنما هو حبر على ورق وقد ذهب مباشرة بعد إعلانه عنه في البيت الأبيض، إلى مزبلة التاريخ.
قداس داخل قبر المسيح بكنيسة القيامة في القدس "صور"
قداس داخل قبر المسيح بكنيسة القيامة في القدس "صور"
قداس داخل قبر المسيح بكنيسة القيامة في القدس "صور"
قداس داخل قبر المسيح بكنيسة القيامة في القدس "صور"
قداس داخل قبر المسيح بكنيسة القيامة في القدس "صور"
قداس داخل قبر المسيح بكنيسة القيامة في القدس "صور"
قداس داخل قبر المسيح بكنيسة القيامة في القدس "صور"
قداس داخل قبر المسيح بكنيسة القيامة في القدس "صور"
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الكلمات المفتاحية

قداس إلهي قداس قبر المسيح

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