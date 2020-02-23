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بصور نادرة.. هنا شيحة تحيي ذكرى عيد زواج والديها

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:05 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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أحيت الفنانة هنا شيحة، ذكرى عيد زواج والديها أحمد شيحة ونادية زيتون، الذى يوافق 22 فبراير.


ونشرت هنا، عبر حسابها على انستجرام، مجموعة صور قديمة، صحبتها بتعليق: "عيد زواج سعيد يا أمى وأبى، قصة حب وكفاح ومثابرة ومساندة، ودايما يا أمى شايلانا كلنا وقلبك مليان بالحب والعطاء، دائما وأبدًا تعطى بالرغم من كل شيء، حبيبتى يا مثلى الأعلى فى كل شيء، مفيش مثال ليكى".

وعلقت هنا شيحة، على الصورة التي نشرتها قائلة: "أبى وأمى مثال الحب فى عينى وروعة العلاقة الإنسانية بين رجل وامرأة كما يحب ان تكون، عيد زواج سعيد ودايما مع بعض".



بصور نادرة.. هنا شيحة تحيي ذكرى عيد زواج والديها
بصور نادرة.. هنا شيحة تحيي ذكرى عيد زواج والديها
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