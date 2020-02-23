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وزير القوى العاملة: نولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التدريب

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:01 ص
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وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
هدى عبدالرازق
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وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة إلى الشباب الباحث عن فرصة عمل بعد التخرج، قائلا: "مترفضش أي فرصة عمل.. حاول أن تفيد نفسك بخبرة جديدة في سوق العمل".

وقال خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد: إن من ينتظر الحصول على فرصة عمل بشكل ومواصفات معينة، سيتأخر في الحصول عليها، منوها بأن التعيين والتشغيل الذي يتم من خلال الوزارة يكون بالقطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة تدريب العمال، حتى يلبوا احتياجات القطاع الخاص، والدول العربية.
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وزير القوى العاملة وزارة القوى العاملة محمد سعفان القوى العاملة

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