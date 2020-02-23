بعد تأهلها للأولمبياد.. البرلمان يهنئ بطلة التايكوندو هداية ملاك





ولفت إلى ضرورة أن توفر الحكومة، الدعم الكامل لكل لاعبي مصر المؤهلين لأولمبياد طوكيو في مختلف الألعاب الرياضية من أجل تحقيق إنجازات وأرقام وميداليات تضاف للرياضة المصرية.



كما تقدم "حسب" الله بالتهنئة إلى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو عمرو سليم، ولجميع أعضاء الاتحاد على تأهل اللاعبة، وقطع تأشيرة التأهل لأوليمبياد طوكيو، بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة للأوليمبياد.



قدم الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، اليوم الأحد، التهنئة إلى لاعبة منتخب مصر للتايكوندو البطلة هداية ملاك، بعد تأهلها لأولمبياد طوكيو، بعد تغلبها على بطلة كينيا في بطولة أفريقيا المقامة حاليا بالمغرب.وطالب "حسب الله" في بيان، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم هذه النجمة الرياضية المصرية لتحقيقها هذا الإنجاز الرياضي والذي جعل مصر تتربع على عرش لعبة التايكوندو عربيا وأفريقيا وتصل إلى العالمية بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.