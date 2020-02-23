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الإسكان الاجتماعي: سعر الوحدة في الإعلان الـ13 "184 ألف جنيه"

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:50 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن مشروع الاسكان الاجتماعي من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.

وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى المشروع يستهدف تنفيذ 600 ألف وحدة سكنية على مستوى المشروع، حيث تم الانتهاء من نحو 415 ألف وحدة سكنية، وتم تخصيص وتسليم نحو 310 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أن مشروع الإسكان الاجتماعي ينفذ على مستوى كل محافظات الجمهورية، موضحا أنه جاري التجهيز لإطلاق الإعلان الـ 13 للاسكان الاجتماعي، وسيغطي محافظات الصعيد بداية من الفيوم وحتى أسوان.

وأوضح أن سعر الوحدة في الإعلان الجديد سيكون 184 ألف جنيه يتم سدادها على 20 سنة، منوها بأنه سيتم طرح نحو 30 ألف وحدة سكنية في الإعلان الجديد.
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وحدات اسكان حجز وحدات الإعلان ال 13 الإسكان الاجتماعي

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