سوق دبي المالي يخسر 11.4 نقطة بمستهل تعاملات اليوم





سوق دبى المالى





إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.42% خاسرا 11.40 نقطة ليصل إلى مستوى 2726.11 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم نحو 79.2 مليون سهم محققة ما قيمته 42.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 625 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 16 سهما، واستقرت 9 أسهم.





وتراجعت 7 قطاعات بسوق دبي اليوم ، حيث جاء على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.54%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.03%.





وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي اليوم ، سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 11.35%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.84%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 2.09%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.78%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 598.4 ألف ورقة بقيمة 9.8 مليون درهم.