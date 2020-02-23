بالبطاقة وشهادة الميلاد.. حضور مهرجان "دندرة" للموسيقى في قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه سيتم فتح باب حجز الدعوات لحضور حفلات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء مجانا الساعة ٤ مساء غدًا الاثنين، بمقر قصر الثقافة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين من كافة شرائح المجتمع لحضور حفلات المهرجان بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا.





وأوضح أن حفلات المهرجان سوف تقام بدءًا من الساعة ٦ مساء بمعبد دندرة يومي ٢٧ و٢٨ فبراير، بقصر ثقافة قنا يومي ٢٩ فبراير و١ مارس، بينما ستنظم جامعة جنوب الوادي حفلات المهرجان يومي ٢ و٣ مارس بدء من الساعة ٥ مساء.





وأضاف: أنه سيتم توفير ٦ الآف دعوة لحفلات معبد دندرة بواقع ٣ الآف دعوة لكل يوم، و١٢٠٠ دعوة لحفلات قصر الثقافة بواقع ٦٠٠ دعوة لكل يوم.





وأكد على أن استلام الدعوات سيكون بمقر قصر الثقافة بمدينة العمال، وعلى من يرغب الحصول على دعوة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع، وصورة منها أو أصل شهادة الميلاد للإطلاع وصورة منها لمن هم أقل من ١٦ عاما.