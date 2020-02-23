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ريهام سعيد لـ محمد رمضان: "ربنا ينصرك ومتقعش زي"

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:31 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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دافعت الإعلامية ريهام سعيد، عن الفنان محمد رمضان، بعد حملة الهجوم الشرية التي تقام ضده من جمهوره بعد واقعة الطيار المفصول.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تعلق عليها قائلة: "محمد رمضان بيفكرني بنفسي من 6 سنين لما عديت الخطوط الخطوط المشروعة للنجاح كانوا بيألفولي تهم وكل تهمي صدقي وثقتي بنفسي ونجاحي.. يارب ينصرك ومتقعش زي".

جدير بالذكر أن محمد رمضان حل ضيفا على الإعلامي وائل الإبراشي، في أولى حلقات برنامجه الجديد على شاشة القناة الأولى، للحديث عن أزمته نع الطيار المفصول، حيث تسبب محمد رمضان في فصل طيار من عمله بسبب تصويره داخل كابينة الطائرة.

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