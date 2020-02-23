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وزير القوى العاملة: نجحنا في منع الهجرة غير الشرعية.. وفرص العمل كثيرة بمصر

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تولي اهتمام بالعمالة غير المنتظمة حيث تم إنشاء إدارات في كل مديريات القوى العاملة على مستوى كل المحافظات لرعاية ومتابعة العمالة غير المنتظمة.

وأشار "سعفان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بالعمالة غير المنتظمة جعل مختلف الجهات تنظر لتلك الفئة بشكل مختلفة، منوها بأن هناك منح تصرف للعمالة غير المنتظمة عبر الوزارة.

وأضاف وزير القوى العاملة، أنهم يتعاونون مع وزارة الهجرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أنه لم تخرج هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ عامين، وهو ما يؤكد أن مصر استطاعت مواجهة الأمر، فضلا عن توفيرها فرص عمل للشباب.

وعن البطالة في مصر، أكد أن مصر بها فرص عمل متوفرة، ولكن هناك نواحي في منظومة العمل تحتاج لمراجعة من أصحاب الأعمال كالأجور، ومناخ العمل.
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الكلمات المفتاحية

محمد سعفان القوى العاملة أخبار مصر

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