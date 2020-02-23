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تركيا تعلن مقتل 7 أشخاص بعد زلزال قرب الحدود مع إيران

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:23 ص
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زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، مقتل 7 أشخاص بعد زلزال قرب الحدود مع إيران.

                                                   

وضرب زلزال قوته 5.7 درجة، المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من اليوم، لكن البلدين قالا إنه لم ترد أنباء بعد عن وقوع ضحايا.

 

وذكرت قناة (تي.آر.تي وورلد) التركية الرسمية، إن الزلزال أثر في نحو 43 قرية في تركيا التي لها تاريخ من الزلازل القوية.

 

 وتقع إيران وتركيا، على خطوط صدع رئيسية، من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.

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