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زوج أنغام يتعرض لموقف محرج من إحدى معجبات أنغام
الأحد 23/فبراير/2020 - 10:18 ص
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الفجر الفني
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل النجمة أنغام ضمن احتفالات اليوم الوطني في الكويت، يظهر فيه زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أثناء حضوره للحفل وأقدمت إحدى الحاضرات على محادثته ونشر سؤالها لها.
وقالت الفتاة بسؤاله: "لو سمحت أنت زوج أنغام صح؟" ليرد عليها باستغراب ونظر للسيدة وقال لها "نعم"، فأكملت ردها الطريف: "يا بختك فيها".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف من حفل النجمة المصرية أنغام ضمن احتفالات اليوم الوطني في الكويت، يظهر فيه زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أثناء حضوره للحفل وأقدمت إحدى الحاضرات على محادثته ونشر سؤالها لها. وقالت الشابة: "لو سمحت أنت زوج أنغام صح؟" ليرد عليها باستغراب ونظر للسيدة وقال لها "نعم"، فأكملت ردها الطريف: "يا بختك فيها".
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