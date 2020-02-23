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عاجل.. إيقاف النشاط الكروي في إيطاليا بسبب فيروس كورونا

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:13 ص
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الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
محمد الدمتناوي
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أعلن جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي إيقاف جميع مباريات اليوم الأحد من بطولة الدوري الإيطالي في إقليمي لومبارديا وفينيتو بسبب فيروس كورونا.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإنه لم يتم تحديد موعد المباريات المؤجلة، بعد وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 79 حالة.

وكان من المقرر أن تقام اليوم ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي وهي إنتر ميلان وسامبدوريا، فيرونا وكالياري، أتلانتا وساسولو.

وكذلك الحال أيضًا، تم تأجيل 42 مباراة في دوريات الهواة والناشئين، ومباراة في دوري الدرجة الثانية بين أسكولي وكريمونيزي.

ولم تكن الأصابات في إقليمي لومبارديا وفينيتو فقط، ولكن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتوزع على خمس أقاليم في إيطاليا، ولكن هذين الإقليمين سجلوا أعلى نسبة للإصابة بالفيروس، تمثلت في 47 حالة في لومبارديا و17 حالة في فينيتو.

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الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء ايطاليا انتر ميلان الدوري الايطالي

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