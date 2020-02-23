وزير القوى العاملة: هناك إقبال على العامل المصري في الدول العربية

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك إقبال على العامل المصري في الدول العربية، ولهذا اهتمت الدولة بتطوير منظومة التدريب، موضحًا أن هناك 13 وحدة تدريب متنقلة، و38 مركز تدريب ثابت.





وأشار "سعفان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن وحدات التدربي الثابتة كانت مدمرة وغير مستغلة منذ 26 عاما، وتم الاستفادة بهم مرة أخرى، لافتا إلى أنهم اهتموا بوجود 3 ورش للسيدات والفتيات في كل وحدة متنقلة.



