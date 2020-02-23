Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير القوى العاملة: هناك إقبال على العامل المصري في الدول العربية

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:16 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك إقبال على العامل المصري في الدول العربية، ولهذا اهتمت الدولة بتطوير منظومة التدريب، موضحًا أن هناك 13 وحدة تدريب متنقلة، و38 مركز تدريب ثابت.

وأشار "سعفان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن وحدات التدربي الثابتة كانت مدمرة وغير مستغلة منذ 26 عاما، وتم الاستفادة بهم مرة أخرى، لافتا إلى أنهم اهتموا بوجود 3 ورش للسيدات والفتيات في كل وحدة متنقلة.

وعن قانون العمل الجديد، أضاف وزير القوى العاملة، أن القانون سينظم العمل في القطاع الخاص، حيث يمثل القطاع الخاص 80% من الاقتصاد المصري، منوها بأن القانون جاهز الآن للجلسات العامة في مجلس النواب، متمنيا صدوره قريبا.
Advertisements

أخبار تهمك

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بعد إيقافه 8 مباريات.. تعرف على حجم العقوبات لمواقف مشابهة لـ"شيكابالا" في أوروبا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مهاجم برشلونة يرفض غسل ملابسه بعد حضن ميسي

منذ ساعة و 22 دقيقة

المباريات التى يغيب عنها لاعبو الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

إكرامي يهاجم كهربا بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

هل يتراجع.. مرتضى يعلن انسحاب الزمالك من الدوري المصري

منذ ساعة

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ ساعة و 16 دقيقة

ضربة قاضية لريال مدريد

منذ 41 دقيقة

لهذا السبب .. فايلر متمسك بلعب مباراة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. هازارد يثير القلق في ريال مدريد بسبب إصابته

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أمطار غزيرة

منذ ساعتين و 45 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 ص

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

07:58 ص

ضربة قاضية لريال مدريد

09:45 ص

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

07:48 م

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أمطار غزيرة

07:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status