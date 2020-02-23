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ليبيا: 16 قتيلا من الجيش التركي على أيدى القوات المسلحة

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:10 ص
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القوات التركية
القوات التركية
وكالات
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نقلت قناة روسيا اليوم، عن مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ"الجيش الوطني الليبي" خالد المحجوب، أن القوات الليبية قتلت 16 جندي من الجيش التركي.

 

وقد اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسقوط عدد من القتلى في الجانب التركي في ليبيا، مؤكدًا أن بلاده تحارب قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

 

وأضاف أردوغان: "نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا نحارب قوات حفتر، ولدينا بعض القتلى هناك".

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ليبيا القوات المسلحة الليبية الجيش التركي 16 قتيل

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