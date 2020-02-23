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رئيس "صناعة النواب": إهدار 1.5 مليار جنيه إثر سرقات الكهرباء كارثة

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:06 ص
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فرج عامر
فرج عامر
عبداللطيف هيبة
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وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تصريحات مسئول بوزارة الكهرباء، بأن إجمالي المبالغ المهدرة من سرقة الكهرباء، بالكارثة خاصة وأن هذا المبلغ تم في 10 شهور فقط.

وفي وقت سابق قال مسئول بوزارة الكهرباء: إن إجمالي المبالغ المهدرة بالمناطق العشوائية والتي تعتمد على التغذية بطرق غير قانونية في الفترة من مايو ٢٠١٩ وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٠ تقدر بنحو مليار و٥٠٠ مليون جنيه.
 
وقال "عامر" في طلب إحاطة، قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إنه في الوقت الذي تخسر فيه الدولة هذه المبالغ الطائلة نجد وزارة الكهرباء ترفض تخفيض أسعار الكهرباء للمشروعات الصناعية وفي مقدمتها مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا.

وحذر الحكومة من استمرار نزيف الخسائر داخل هذه الشركة الوطنية العملاقة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.

وطالب "عامر"، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل بنفسه لإنقاذ صناعة الألومنيوم، مؤكدًا ضرورة أن تتجه وزارة الكهرباء إلى سد شركات منابع نزيف الخسائر المستمر من الفقد المالي الذي ارتفع من ٢ إلى ٥٪ منذ العام الماضي وحتى العام الحالي، بسبب وقف تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة في العامين الماضيين.
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