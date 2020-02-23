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منظومة الشكاوي: وجود النساء بنسبة كبيرة أحد أسباب نجاحنا
الأحد 23/فبراير/2020 - 10:05 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق رفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إن هناك أكثر من آلية للتواصل معهم، فيمكن الاتصال على الخط الساخن على الرقم 16528، أو ارسال الشكوى على الموقع الإليكتروني.
وأشار "رفاعي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن مدة حل الشكوى يتوقف على طبيعة الشكوى، حيث هناك شكاوى تتطلب التدخل الفوري مثل الحالات الإنسانية، أو المهددة للحياة.
وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أنه فور تلقي الشكوى يتم التحقق منها أولا، ثم يتم تصنيفها وتوزيعها على الجهة المختصة، مؤكدا أن كل فريق عمل المنظومة يعمل بكامل طاقته لحل المشكلة، منوها بأن وجود العنصر النسائي بالمنظومة بنسبة أكبر من الرجال أحد أسباب نجاح المنظومة.
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