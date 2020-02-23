منظومة الشكاوي: وجود النساء بنسبة كبيرة أحد أسباب نجاحنا

قال الدكتور طارق رفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إن هناك أكثر من آلية للتواصل معهم، فيمكن الاتصال على الخط الساخن على الرقم 16528، أو ارسال الشكوى على الموقع الإليكتروني.





وأشار "رفاعي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن مدة حل الشكوى يتوقف على طبيعة الشكوى، حيث هناك شكاوى تتطلب التدخل الفوري مثل الحالات الإنسانية، أو المهددة للحياة.



