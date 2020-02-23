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رغم السقوط.. مدرب ريال مدريد يهدد برشلونة في الكلاسيكو

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:05 ص
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زيدان
زيدان
وكالات
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أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حزنه من الخسارة بهدف نظيف خلال مواجهة ليفانتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال زيدان لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد خسرنا 5 نقاط خلال مباراتين وفي الشوط الثاني ضد ليفانتي خلقنا القليل من الفرص، والخصم سنحت له فرصة وحيدة سجل منها هدف الفوز".

وأضاف: "لقد انزعجنا جميعًا من هذه الهزيمة لأنه أمر لا نحبه، لكن كرة القدم تمنحك دائمًا فرصة أخرى".

وتابع زيدان: "لست قلقا من أي شيء.. حققنا نتيجتين سلبيتين، لكن ذلك لا يعني أن نستسلم، بل يجب أن نستمر لأننا نستطيع المضي قدمًا بقوة وشجاعة وحيوية، فهذه هي كرة القدم".

وعن الكلاسيكو ضد برشلونة يوم 1 مارس علق: "نعلم أننا يجب أن نفوز بهذه المباراة وسوف نبذل قصارى جهدنا للفوز، في هذه المباراة كل طرف يعرف أهمية الآخر".

وبسؤاله عن إصابة هازارد، أجاب: "لا تبدو بسيطة فهو لديه شعور سيء، حيث كانت ضربة في الكاحل ويشعر بآلام، لذلك سوف نرى ماذا ستقول الفحوصات".

واختتم: "لقد افتقدنا تسجيل الأهداف ضد ليفانتي الذي كان أهم شيء في المباراة، بينما هم وصلوا مرة واحدة إلى مرمانا سجلوا منها هدف الفوز".


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