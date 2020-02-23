ذروة الموجة السيئة غدا.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد: إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار تبدأ اليوم الأحد، ومستمرة حتى الثلاثاء المقبل.



وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة، وقلة فترات سطوع الشمس، فضلا عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري.



ونوه بأن غدا الاثنين ذروة موجة عدم الاستقرار، وستنخفض درجات الحرارة بصورة أكبر، وستزداد فرص سقوط الأمطار، حيث ستمتد الأمطار إلى سيناء ومحافظات الصعيد ومدن القناة، مشددا على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، والقيادة بحذر على الطرق.

