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مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:24 ص
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بوابة الفجر
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ازداد البحث من جانب المواطنين المهتمين بمعرفة تفاصيل أحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36، حيث شهد المسلسل أحداثا درامية وإثارة عالية جذبت انتباه المشاهدين ومحبي مسلسل الاخ الكبير.

مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36 ، ينتظرها عدد كبير من الجمهور لمشاهدتها ومعرفة التفاصيل، حيث يؤدي بطوله هذا المسلسل الفنان محمد رجب، الذي تدور قصته حول شاب يدعى حربي ولديه اختين هما هبة مجدي والطفلة جنة محمد، ويواجه الاخ الكبير ظروف قاسية عليه.
 
ويتم عرض مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36 على قناة CBC Drama، في تمام الساعة 8:00 مساءا، ويتم الإعادة الساعة 11 مساءاً على قناة CBC Drama، والساعة 11 صباحاً من خلال قناة CBC، والساعة 2 مساءاً على قناة CBC Drama.
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الكلمات المفتاحية

مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36 مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36 الاخ الكبير

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