Advertisements
مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
الأحد 23/فبراير/2020 - 09:24 ص
Advertisements
Advertisements
ازداد البحث من جانب المواطنين المهتمين بمعرفة تفاصيل أحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36، حيث شهد المسلسل أحداثا درامية وإثارة عالية جذبت انتباه المشاهدين ومحبي مسلسل الاخ الكبير.
مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36 ، ينتظرها عدد كبير من الجمهور لمشاهدتها ومعرفة التفاصيل، حيث يؤدي بطوله هذا المسلسل الفنان محمد رجب، الذي تدور قصته حول شاب يدعى حربي ولديه اختين هما هبة مجدي والطفلة جنة محمد، ويواجه الاخ الكبير ظروف قاسية عليه.
ويتم عرض مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36 على قناة CBC Drama، في تمام الساعة 8:00 مساءا، ويتم الإعادة الساعة 11 مساءاً على قناة CBC Drama، والساعة 11 صباحاً من خلال قناة CBC، والساعة 2 مساءاً على قناة CBC Drama.
Advertisements