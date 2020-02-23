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العرض المسرحي "عطل فني" كامل العدد في جدة

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:44 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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شهد العمل المسرحي الكوميدي عطل فني حضوراً جماهيرياً ضخماً، تخطى الطاقة الاستيعابية لمسرح دار الحكمة في مدينة جدة.

كان عرض اليوم الأول مساء الخميس 21 فبراير، وأعلنت إدارة المكان عن نفاذ تذاكر حفلات يومي الجمعة والسبت المقبلين.

يأتي عرض "عطل فني" في جدة، بعد النجاح الكبير الذي حققته عروضه في فعاليات موسم الرياض. سيطرت الأجواء الكوميدية التي كان أبطالها أكرم حسني، شيكو، وهشام ماجد علي. وتعالى ضحك الحاضرين داخل مسرح دار الحكمة، وسط تصفيقٍ حار.

تدور أحداث "عطل فني" حول ثلاث شبان، كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته. يقابلون أحد المخترعين الذي يعدهم بتحقيق أمانيهم من خلال اختراعه الغريب. لكن، بسبب عطلٍ فني، يجدون نفسهم في ثلاثة عوالم خيالية لم يتوقعوها.

تقام عروض "عطل فني" برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم |بنش مارك" محمد زكي وزكي حسنين. العمل المسرحي بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى، اسماعيل فرغلي، محمد أوتاكا. تأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا، بمشاركة المنتج كرمة عبد الوهاب والمنتج العام محمد سعد وإنتاج AT Media.

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