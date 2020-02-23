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فريق البريكست يتهرب من عمليات التفتيش في البحر الأيرلندي

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:29 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، أن فريق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد طلب منه الخروج بخطط "للالتفاف" على بروتوكول أيرلندا الشمالية في اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ويسعى المسؤولون في فريق العمل في أوروبا، الذي يديره ديفيد فروست، مفاوض رئيس الوزراء في الاتحاد الأوروبي، إلى تجنب عمليات التفتيش التي يقوم بها البحر الأيرلندي على البضائع التي تمر من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، وفقًا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة، أن المسؤولين يعتقدون أن سويلا برافرمان، المدعي العام الجديد، قد تحتاج إلى تقديم مشورة قانونية جديدة لتبرير هذه الخطوة.

وأخبرت المصادر صحيفة صنداي تايمز، أن برافرمان تم تعيينها لأن سلفها جيفري كوكس لم يكن مستعدًا لاتخاذ مثل هذا الإجراء.

وأضاف التقرير أن حكومة جونسون ستجتمع يوم الثلاثاء للتوقيع على المقترحات التي ستقدم بعد ذلك إلى البرلمان وتنشر على الإنترنت يوم الخميس.

وقالت فرنسا يوم الأربعاء إنه من الضروري أن تتضمن المفاوضات حول العلاقات التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي شيكات جمركية في البحر الأيرلندي.

وأبرم جونسون صفقة طلاق مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي تركت مقاطعة أيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة داخل المنطقة الجمركية بالمملكة المتحدة، لكن جميع إجراءات الاتحاد الأوروبي سوف تطبق على البضائع التي تصل إلى هناك.

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