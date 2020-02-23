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رئيس قناطر أسيوط الجديدة: الأجانب اندهشوا عندما زاروها

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:28 ص
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المهندس مجدي عباس
المهندس مجدي عباس
هدى عبدالرازق
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قال المهندس مجدي عباس، رئيس الإدارة المركزية بقناطر أسيوط الجديدة: إنه تم تنفيذ المشروع خلال 6 سنوات، لافتًا إلى أن الأجانب كانوا يندهشون عندما يزورون المشروع، وكيفية إنجازه في وقت وجيز.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، "كنا بنرد عليهم ونقولهم دي إرادة المصريين، كانوا يعملون ليل نهار على مدار 24 ساعة.

وتابع أن توفير المياه لـ5 محافظات من أهم أهداف المشروع، فضلا عن تحسين الملاحة النهرية بمصر، واستحداث خزان عند أسيوط لتوفير المياه للوجه البحري، وتوليد كهرباء.

وأورد أن قناطر أسيوط القديمة تتكون من 110 فتحات، وخدمت منظومة الري بمصر لمدة 115 سنة، ولكنها حاليا خارج الخدمة.
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