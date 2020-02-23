عودة مسلسل "الأصدقاء" إلى الأضواء مجدداً

بعد أشهر من الشائعات حول عودتهم إلى الشاشات مرة أخرى، يعود نجوم المسلسل الأميركي الشهير "الأصدقاء" إلى الأضواء من جديد.

فقد ذكرت أكبر الشبكات التلفزيونية الأميركية "وارنر ميديا" أنها بصدد جمع ممثلي "الأصدقاء"، لتصوير حلقة جديدة.

كما أكد أبطال "الأصدقاء" على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي تصوير حلقة جديدة.

ونشر نجوم المسلسل، جينيفر أنيستون (رايتشل) وكورتني كوكس (مونيكا) وليزا كودرو (فيبي) وماثيو بيري (تشاندلر) ومات لو بلان (جوي) وديفيد شفيمر(روس)، على حساباتهم في "إنستغرام" صورة تجمعهم مرفقة بتعليق "هذا يحدث..".

في الوقت نفسه، أكدت قناة "إتش بي أو ماكس" التي ستعرض حلقة خاصة من المسلسل الشهير لمناسبة إطلاقه في مايو ببيان رسمي لها الخبر جاء فيه: "إن الأمر رسمي!".

إلى ذلك أضافت هذه المنصة التابعة لمجموعة "وورنر ميديا" أنه "بعد 15 عاماً وتسعة أشهر وعدد لا يحصى من الطلبات من متابعي المسلسل في أنحاء الكوكب (...) سيجتمع طاقم العمل من جديد لتقديم حلقة حصرية"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.