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وزير النقل: إنشاء محطة متعددة الأغراض يرفع تصنيف ميناء الإسكندرية

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:24 ص
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اللقاء
اللقاء
كرستينا عياد
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عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات المنفذة لأعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 -62.

وحضر اللقاء، رئيسا هيئة ميناء الإسكندرية وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

وشاهد الوزير، عرضا تقديميا عن الموقف التنفيذي الحالي للمشروع والذي يشمل (أعمال إنشاء البنية التحتية للمحطة وأعمال التكريك للمرات الملاحية الداخلية والخارجية ودوائر الدوران المخطط تنفيذها تزامنًا مع أعمال البنية التحتية) ومخططات التنسيق بين هيئة ميناء الإسكندرية والشركات المنفذة للإسراع بأعمال التنفيذ.

وشدد على ضرورة العمل على مدار الساعة للالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ 24 شهرا لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في مطلع عام 2022.

وأكد الوزير أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، حيث سيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، كما سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظرًا لتعميق الممر الملاحي للميناء.

وأضاف أن المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة.

جدير بالذكر أن الشركة المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة هي شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة، والتي يساهم فيها كل من هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة حاويات إسكندرية.

أرصفة المحطة بطول 2450 مترا طوليا وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2، وتستطيع استقبال من 6 إلى 7 سفن في نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول حاويات، بضائع عامة، سيارات.
وزير النقل: إنشاء محطة متعددة الأغراض يرفع تصنيف ميناء الإسكندرية
وزير النقل: إنشاء محطة متعددة الأغراض يرفع تصنيف ميناء الإسكندرية
وزير النقل: إنشاء محطة متعددة الأغراض يرفع تصنيف ميناء الإسكندرية
وزير النقل: إنشاء محطة متعددة الأغراض يرفع تصنيف ميناء الإسكندرية
وزير النقل: إنشاء محطة متعددة الأغراض يرفع تصنيف ميناء الإسكندرية
وزير النقل: إنشاء محطة متعددة الأغراض يرفع تصنيف ميناء الإسكندرية
وزير النقل: إنشاء محطة متعددة الأغراض يرفع تصنيف ميناء الإسكندرية
وزير النقل: إنشاء محطة متعددة الأغراض يرفع تصنيف ميناء الإسكندرية
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