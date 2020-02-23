الطالع الفلكي الأحد 23/2/2020.. غَرَضْ مَفقُود!

*يُولد الهلال الجديد فى الخامسة و32 دقيقة مساءً ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 15 أمشير قبطى ، 23 شُبَاط رُومى، 29 جُمَادَى ثَانِ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (هل هناك أمل أن أراها من جديد؟)-دائماً هناك أمل. (إدريس ألبا من فيلم ثور-2011)

*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمر فى الحُوت إقتران الشمس فى الحُوت- غربيّاً- تُروبيكال سِيسْتِمْ)





إقتران القمر والشمس معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد مرّة واحدة كل شهر يعنى ولادة القمر الجديد ، القمر الجديد يعنى ولادة جديدة أو بداية فريش جديدة ينبغى أن نتفاءل فيها بِطَىّ صفحة القمر الماضى والتخطيط بتفاؤل للقمر الجديد ، زراعتك لبذور مشروعٍ جديد عندما يكون القمر وليداً يعنى طفل لايزال مُغْمَضْ العيْنَيْن، البذورلا تحتاج لضوء عند وضعها تحت الأرض لتنمو لكنها تحتاج فى هذا الوقت للماء وتعاون عناصر التربة معها وابتعادها عن ضوء الشمس وهذا مُفيد لأن تبدأ فى النموّ دون الإنغماس فى تفكير مُتشابك مُعقّد، ودون لفت أنظار المُنافسين.





يضع الهلال الجديد بصمته على الشهربأكمله وهى بصمة ولادته فى برج الحُوت ، الحُوت بُرج النهايات والبدايات ، فالحوت ينتهى من رحلته الطويلة لمحطة وصوله ليبدأ مرحلة التزواج وتعويض عناء الشهور الفائتة ،لأنه يحكمه المُشترى كوكب الحظوظ السعيدة والثروة والقِيَم الأخلاقيّة الفاضلة والأسفار البعيدة فقد يكون هذا الهلال مُناسباً لمن يقومون باستيفاء أوراقهم الرسميّة للسفر ،وضع اللمسات الأخيرة فى تجهيز شقة الزوجية للإستعداد للزواج ، الحوت برج الإنتقال أو المَعْبَرْ،الكوبرى أو الجِسْر بنهاية الأبراج الـ12 لننتقل منه للبدايات الفريش بالحَمَل كانتقالك من العزوبيّة للزوجية ، من الدراسة أو البطالة للوظيفة والعمل ، من المرض للتعافى، الحوت برج الخيال والإبداع بالإضافة للرحلات والأسفار مفيد لنشر إنتاجك الفنّى والأدبى ولأبعد بقاع الأرض ، كما أنه بُرج الحَدَس/الإحساس المُسبق وهذا مفيد لرفع حاسّتك السادسة خصوصاً للإناث للإحتياط والحذر من التوقيع على المُستندات أو الإقتران بزوج/زوجة أو التورّط فى مشاريع أو صفقات مهما بَدَتْ سليمة من مظهرها الخارجى ، الهلال الجديد فى الحُوت يدعم عثورك على غرض مفقود منذ زمن بعيد فقدته ورُبّما نسيته لتفاجأ به بين يديك بعد إنقطاع الأمل منه ، بمشيئة الله تَعَالى.









*(القمر فى الدّلو إقتران الشمس فى الدّلو- هنديّاً- سيديرَال سِيسْتِمْ)

القمر والشمس مُقترنيْن معاً فى درجةٍ واحدة وفى نفس التوقيت على الطريقة الهنديّة التى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحسبان فى برج الدّلو، ويكون واقعاً تحت المنزلة القمرية الهنديّة المُسمّاة شاتابيشاكَ/مائة طبيب وهذه المنزلة فى ثقافتهم تختص بتوفير العلاج أو التنظيف لمصلحة أكبر عدد من الناس/الدّلو/ ناقل الماء/ كتنظيف مقلب ضخم للقمامة أو إصلاح طريق لسلامة السيارات ، توفير الدواء الضرورى لأكبر عدد مُمكن من الجماهير ، لوائح قانونية للتلاميذ بالمدراس لضمان سلامتهم وكفاءة تعليمهم ، عملية العلاج والإصلاح الناجحة واردة من مدير لمرؤوسيه أو من الأب لأسرته ، بمشيئة الله تعالى.









*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر، بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تعالى الشمس من منزلة سعد الذّابح لتدخل منزلة سعد بلع وهو ثانى العقارب الأربعة عبارة عن نجمان نورُهُما خافت أحدهما إلى الشمال و الآخر إلى الجنوب ، سُمّىَ بلع لأن المنزلة التى قبله كان سعد معه نجمٌ آخر بمنزلة شاته التى يذبحها أما نجمنا اليوم فأحدهما لامع بَلَعَ ضوء الشاة-النجم الذى معه فكأنّه قد بلع شاته، وقيل أن الأرض تبلع ماء الأمطار فيه، وقيل أنها الفترة التى بلعت فيها الأرض مياه الطوفان بأمر الله تَعَالى ،هو آخر مواسم الشّتاء و تكثر فيه الأمطار بمشيئة الله تَعَالى وتشتدّ الرّياح (إذا طلع سعد بُلَعْ، اقتحم الرُّبَعْ، ولحق الهُبَعْ، وصِيدَ المُرعْ، وصار في الأرض لُمَعْ) أى بحلول منزلة سعد بلع يقتحم صغير الماعز المَرْعَى بكل قوّته وٍسُمّى هُبَعَاً لأنه لايزال صغيراً يستعين برقبته فى الحركة ليلحق بأمّه بينما الأرض تلمع بالأعشاب الخضراء المُغرية له وعلى ذلك فهذه المنزلة ترمزلشخص يبدو فى هيئة طفل مُنفتح على الحياة يرغب فى إقتحام مكان مليئ بالفتيات أوالطعام بالتوازى مع قرب حلول الربيع و مُوسم التزاوج فشهيّتة مُرتفعة للطعام والشراب والجنس رغم أنه قد لايكون قادراً على مضغ كل هذا الطعام ، تقول العرب (إذا طلع سعد بلع، نقّت الضفادع ، و بَاضَتْ الهَدَاهِدْ ، وتَزَاوَجَتْ العصافير وهبت الجنوب ، وأعشبّت الأرض) و الزّواج فى سعد بلع جيّد بمشيئة الله تَعَالى.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عليك بالبحث عن كورس تعليمى أو مهنى ترفع به من مستواك الوظيفى، إبدأ من اليوم وحالاً بالبحث عن مراكز تعليميّة تفيد تخصّصك.





برج الثور: نيو لوك أو مظهر جديد فريش، ملابس جديدة وعطور كلها أدوات من شأنها رفع حالتك المعنويّة وشحنك بطاقة جديدة نظيفة للعمل.









برج الجوزاء: تمسّك بأداء عملك بالأسلوب النّمطى الروتينى وابتعد عن الطرق المختصرة ، سدّ أذنيك عن إلحاح زميل ماكر يرغب بتوريطك بأخطاء وظيفيّة.





برج السّرطان: عليك إستعمال مهارة إدارة الوقت لإنهاء أكثر من عمل بسلاسة دون لخبطة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الأسد: لاتقم بحجب معلومة عن موظف أو لقمة عن جائع أو فرحة عن طفل صغير ، ما قد تعتبره مصروفاً تافهاً قد يكون ثروة لغيرك.





برج العذراء : الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج الميزان: وقت لإزالة المؤثرات السلبيّة التى تحيط بك ، تنظيف مكتبك ، التخلص من علاقة مُؤذية ، وحتى تجميع الخردوات وإنهاء وجودها من منزلك.





برج العقرب: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج القوس: يومٌ مُناسب لأداء الواجبات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ ، زيارة المرضى من الأقرباء أوالأصدقاء والمُشاركة فى فاتورة علاج أحدهم إن أمكنك.





برج الجدى: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.









برج الدّلو: عليك زيادة الإهتمام بهاتفك النّقّال أو تفريغ أرقامك فى نُوتة إضافيّة لتأمين نفسك ، وعدم وضع صور شخصية عليه ، درهم وقاية.





برج الحوت : الحَدَسْ أوالشّعور بالقلق من شخص أو مشروع دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر، أوالتخلى عنه.



















































































































































