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هل يتراجع.. مرتضى يعلن انسحاب الزمالك من الدوري المصري

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:21 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الانسحاب من بطولة الدوري المصري على خلفية عقوبات لجنة الانضباط بإيقافه لمدة 3 مباريات وإيقاف إمام عاشور لاعب الفريق لنهاية الموسم وزميله محمود عبد الرازق شيكابالا 8 مباريات.

وقال مرتضى منصور: "الزمالك لم يكمل مسابقة الدوري لحين رحيل اللجنة المؤقتة المكلفة برئاسة اتحاد الكرة، وهناك اجتماع طارىء لمجلس الإدارة".

وأكد رئيس الزمالك أنه يلعب مباراة القمة غدًا ضد الأهلي في الدوري المصري ولن يتنازل عن رحيل مجلس الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني

وقررت اللجنة إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

عقوبات لجنة الانضباط في أحداث السوبر المصري

1- إيقاف محمود  كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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