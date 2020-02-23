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إيران تغلق جامعات طهران وعدد من المحافظات بسبب كورونا

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:16 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أغلقت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، جامعات طهران وعدد من المحافظات بسبب فيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.

                         

وقد أعلنت السلطات الإيرانية، إغلاق مدارس وجامعات ومراكز تعليمية في مدينتين في وسط البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وأشار التلفزيون الإيراني، إلى أن الإغلاق سيبدأ اليوم الأحد، ويستمر ليومين في قم حيث توفي شخصان جراء إصابتهما بالفيروس، ولمدة أسبوع في أراك.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا طهران ايران اغلاق الجامعات

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