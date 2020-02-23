محافظ الإسكندرية: إزالة 70% من التعديات على الكورنيش



وكشف "الشريف"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أنه سيكون هناك شاطىء مجاني لكل المصريين، معقبا: "السنادي هيكون صيف جديد"، مضيفا أنهم حصلوا على 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية بالمحافظة.



وأضاف، أنهم سيقومون بتطوير شبكة المياه والصرف الصحي، ورصف الطرق، معلنا أنه في غضون عام ونصف سيكون تم الانتهاء من تطوير السبع مناطق.





وأشار إلى أنهم استعدوا بشكل كامل لموسم الأمطار، معقبا: "ليلة النوة الكبيرة وصلت كمية الأمطار إلى 3 مليون متر مكعب"، لافتا إلى أنه تم توفر 80 سيارة شفط المياه بالشوارع، مؤكدا أنه لم يحدث أي مشاكل مرورية بسبب الأمطار، كاشفا أنهم يستهدفون بناء شبكة صرف صحي جديدة بالمحافظة.





وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع تفاصيل مشروعي بشار الخير وتطوير ترعة المحمودية يوميا.

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الأسكندرية، إن كورنيش الإسكندرية ليس ملك أهالي المحافظة فقط، لكن ملك أهل مصر كلهم، موضحا أنهم أزالو أكثر من 70% من التعديات التي كانت تحجب الرؤية عن البحر، مؤكدا أن هدفهم إزالة كل الأمور التي تحجب الرؤية عن البحر.