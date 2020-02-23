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بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:10 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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قرر مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إصدار بيان عقب اجتماع اليوم للرد على قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة بعد إيقاف محمود كهربا لاعب الفريق لنهاية الموسم وياسر إبراهيم وجونيور أجايي لمباراتين مع غرامات مادية.

ويعقد مجلس الأهلي اجتماعًا طارئَا اليوم للرد على قرارات الجبلاية على أن يصدر بيانًا تصعيديًا ضد اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني رافضًا العقوبات الموقعة على نجومه خاصة إيقاف كهربا لنهاية الموسم على عكس شيكابالا لاعب الزمالك الذي تم إيقافه لمدة 8 مباريات فقط رغم ارتكابه لفعل فاضح أمام الجماهير.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي لنهاية الموسم وغرامة ١٠٠ ألف جنيه بجانب إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبا الفريق الأحمر لمباراتين وغرامة ٥٠ ألف جنيه لكل لاعب على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري في المصري.



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الكلمات المفتاحية

عقوبات السوبر المصري السوبر المصري الزمالك الاهلي اخبار الرياضة

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