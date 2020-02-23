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اليوم.. "وعظ أسوان" تعقد مؤتمرها نصف السنوي

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:04 ص
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شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمود الجلاد
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‏‎تعقد منطقة وعظ أسوان، اليوم الأحد، مؤتمرها نصف السنوي بعنوان "دور منطقة وعظ أسوان في المشاركة المجتمعية الإيجابية".

وجاء ذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور حسن القصبي، مساعد الأمين العام لشؤون البحوث العلمية، والدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، ورئيس المنطقة الأزهرية وممثل الكنيسة والأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

ويعقد المؤتمر برعاية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وقال "عياد": إنه من المقرر أن يتناول المؤتمر عرضا للأنشطة والفعاليات التي يقوم بها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في محافظة أسوان من أجل نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية الشاملة، وتنمية روح الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته، والحفاظ عليه والعمل على تنميته.

وأضاف أن المؤتمر سوف يناقش سبل التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية والمجتمعية ومؤسسات الدولة المختلفة بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي بها، وتحقيق الانتشار الكامل في جميع قرى ومدن ومراكز أسوان، والتواصل مع جميع فئات المجتمع داخل المحافظة؛ وذلك للتوعية بالمفاهيم الصحيحة للإسلام ونشر تعاليمه وقيمه السامية.
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الكلمات المفتاحية

دار الإفتاء الوعظ الإفتاء الأزهر

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