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في عيد ميلاده.. الإمبراطور الياباني يتعهد بمواصلة العمل كرمز للأمة

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:32 ص
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مـحــمد حســــــــــين
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عبر الإمبراطور الياباني ناروهيتو، اليوم الأحد، عن عزمه على الاستمرار في العمل كرمز للأمة بما يتماشى مع الدستور وهو يحتفل بعيد ميلاده الستين.

وقال الإمبراطور، خلال أول مؤتمر صحفي له منذ تنصيبه العام الماضي: "طريقي كرمز للأمة بدأ فقط. بالتفكير في المسار الذي سلكه الإمبراطور الفخري أكيهيتو بالإضافة إلى الملوك الآخرين في اليابان، أعتزم أداء واجباتي كرمز أفكر دائمًا في الناس، وجنبا إلى جنب مع الناس"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

كما تمنى ناروهيتو، أن يتم تذكير أولمبياد طوكيو الصيفي لهذا العام كحدث رائع لجميع المشاركين.

وأضاف الامبراطور: "أود أن تعزز الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين هذا التفاهم المتبادل بين شعوب العالم، وخاصة الشباب حتى يشعروا بأهمية السلام".

صعد "ناروهيتو" إلى العرش بعدما تنازل والده أكيهيتو ليصبح أول إمبراطور ياباني يتنحى منذ أكثر من 200 عام.

يعرّف الدستور الياباني الإمبراطور كرمز للأمة ووحدة الشعب.

في اليابان، عيد ميلاد الإمبراطور هو عطلة رسمية ويوم عطلة رسمي. ووفقًا للتقاليد، في ذلك اليوم، يمكن للجمهور زيارة أراضي قصر طوكيو الإمبراطوري، حيث يستقبل الإمبراطور وعائلته الزوار. لكن هذا العام، قررت السلطات إلغاء الاحتفالات بسبب تفشي فيروس كورونا المستمر.
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