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بالأسماء.. تفاصيل تصادم 4 سيارات ومصرع وإصابة 12 شخصا بالمنيا

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:55 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
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حصلت « الفجر » على أسماء جثث ومصابي حادث طريق الشيخ فضل بالصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، وطبيعة إصاباتهم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم الأحد بين 4 سيارات أسفر عن مصرع وإصابة 12 شخصا.

حيث لقي مصرع كلا من: "فتحية عمرو محمد على، 53 عاما، مقيمة بمحافظة سوهاج، بدون عمل، جثة هامدة، وفاطمة إبراهيم حسانين، 60 سنة، مقيمة بمحافظة سوهاج، جثة هامدة".

بينما أصيب 10 آخرين هم كلا من: "سكينة عبد العال حسنين، 50 سنة، مقيمه بمحافظه سوهاج مصابه بإشتباة خلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات، وعبد الله علي محمد، 79 سنة، مقيم بمحافظه سوهاج، بدون عمل، مصاب بجرح قطعي في الجبهه بطول 7 سم، وإشتباة كسر في الضلوع، ورمضان أحمد محمد، 35 سنة، مقيم في منطقه إمبابة بالقاهرة، مصاب بإشتباه خلع في الكتف وسحجات وكدمات، وفتحية عبد العال، 55 عاما، مقيمة بمحافظة سوهاج، مصابة بإشتباة كسر بالكتف الأيسر، وكسر بأصابع اليد اليسرى، وحميدة حسن أحمد، 52 عاما، مقيمة بمنطقة إمبابة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، وجميلة حسن أحمد، 55 عاما، مقيمة بمنطقة إمبابة بالقاهرة، مصابة بإشتباة كسر بالعمود الفقري، اشباة كسر بالفك السفلي".

كما أصيب: "محمد إبراهيم حسن، 46 عاما، سائق مقيم بمحافظة أسوان، مصاب بإشتباة كسر بالضلوع واشتباة كسر بالقدم اليسرى، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد رمضان سيد، 35 عاما، مقيم بمحافظة سوهاج، مصاب بسحجات وكدمات بالوجة، هند محمد عبد العال، 30 سنة، مقيمة بمحافظة سوهاج، مصابة بجرح بالرأس وسحجات وكدمات، ومحمود محمد أحمد، 25 عاما، مصاب بكدمات بالجسم".

كاان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي المار على مركز بني مزار، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.

على الفور انتقلت قوات الأمن و7 سيارات إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن معظم مصابي الحادث من محافظتي سوهاج والجيزة، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى الشيخ فضل التكاملي.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي على المسافرين.
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حادث المنيا بوابة الفجر النيابة العامة المنيا الفجر أمن المنيا

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