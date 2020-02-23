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وزيرة التضامن: انخفاض أسعار رحلات الحج هذا العام لهبوط الدولار
الأحد 23/فبراير/2020 - 08:52 ص
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هدى عبدالرازق
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الوزارة بدأت في تلقي طلبات الجمعيات الأهلية من اليوم وحتى 10 مارس، موضحه أنه يشترط في الجمعية الأهلية أن تكون مسجلة منذ عام على الأقل، ودفعت الاشتراكات، وليس عليها مخالفات.
وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن تلقي الطلبات يكون إلكترونيا عبر بوابة الحج المصرية، موضحه أنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة لحجاج الجمعيات الأهلية.
وأوضحت، أن هناك 4 مستويات للحج، كاشفة أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار الحج هذا العام لانخفاض أسعار الدولار، موضحة أنهم يقبلون كافة الحجاج، ولكن أصحاب الإعاقات الشديدة أو المسنين فوق الـ 75 يفضل أن يكون معهم مرافق.
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