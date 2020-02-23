وزيرة التضامن: انخفاض أسعار رحلات الحج هذا العام لهبوط الدولار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الوزارة بدأت في تلقي طلبات الجمعيات الأهلية من اليوم وحتى 10 مارس، موضحه أنه يشترط في الجمعية الأهلية أن تكون مسجلة منذ عام على الأقل، ودفعت الاشتراكات، وليس عليها مخالفات.





وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن تلقي الطلبات يكون إلكترونيا عبر بوابة الحج المصرية، موضحه أنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة لحجاج الجمعيات الأهلية.



